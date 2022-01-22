Yunus Mallı'nın Trabzonspor'dan özel talebi

Son iki haftada sonradan oyuna giren 29 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor ile devam etmek istiyor.



Abdullah Avcı ile görüşen Yunus Mallı, "Burada mutluyum. Verilen şansları iyi değerlendirmek istiyorum. Beni göndermeyin. Bu takıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'da Abdullah Avcı kısa bir süre içerisinde Yunus Mallı ile ilgili son kararını verecek.





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