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Yeni Hawks oyuncusu Johnson'ın, NBA'de idol aldığı dört oyuncu!

Atlanta Hawks'ın dün geceki 2021 NBA Draftı'nda seçtiği oyuncu Jalen Johnson, NBA'de idol aldığı dört oyuncunun kimler olduğunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın dün geceki 2021 NBA Draftı'nda seçtiği oyuncu Jalen Johnson, NBA'de idol aldığı dört oyuncunun kimler olduğunu paylaştı.

Duke Üniversitesi'nden gelen Johnson, dün geceki Draft'ta Hawks tarafından 20. sırada seçilmişti.

Kendi fiziğindeki ve pozisyonundaki bir oyuncu için çok yönlü bir oyun ortaya koyan Johnson, çocukken hangi oyuncuları örnek aldığını şöyle açıkladı:

"Sadece dört oyuncuyu gerçekten sıkı bir şekilde izledim: Penny Hardaway, Magic Johnson, LeBron James ve Ben Simmons."

Bu oyuncuların dördü de NBA'in gördüğü en üretken oyun kuruculardan bazıları olarak biliniyorlar.


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