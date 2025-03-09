Wolverhampton Vitor Pereira, ile 1 puana razı oldu!

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Wolverhampton, Everton'ı konuk etti.
Molineux Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Everton'ın golünü dakika 33'te Jack Harrison kaydetti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise dakika 40'ta Marshall Munetsi attı.
Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltti. Everton, ise 33 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Wolverhampton, Southampton deplasmanına gidecek. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.
Molineux Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Everton'ın golünü dakika 33'te Jack Harrison kaydetti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise dakika 40'ta Marshall Munetsi attı.
Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu sonucun ardından puanını 23'e yükseltti. Everton, ise 33 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Wolverhampton, Southampton deplasmanına gidecek. Everton, West Ham'ı ağırlayacak.
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