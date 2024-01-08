Wilfried Zaha'dan olumsuz yorumlara yanıt

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'dan olumsuz yorumlara yanıt
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08 Ocak 2024 00:04
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

"Gelip olumsuz yorum yapan kişilere;

Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.

Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın."

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetmişti.

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