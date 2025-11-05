Sacramento Kings veteranı Russell Westbrook, Denver Nuggets'tan ayrılığının sanılandan daha karmaşık olduğunu açıkladı.Geçtiğimiz sezon Denver'da verimli bir performans sergileyen dokuz kez All-Star seçilmiş oyuncu, 2024-25 sezonu için 3,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kalabilirdi. Ancak opsiyonu devre dışı bırakıp serbest oyuncu oldu ve ardından Sacramento Kings ile 1 yıllık 3,6 milyon dolarlık benzer bir kontrata imza attı.Kings'in eski takımı Denver'a 130-124 yenildiği maçın ardından konuşan Westbrook, bu kararı aslında kendisinin değil, Nuggets yönetiminin yönlendirmesiyle aldığını belirtti:The Denver Post'tan Bennett Durando'nun haberine göre Westbrook, geçen sezon Denver formasıyla 13,3 sayı ve 6,1 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu rakamlar, bir önceki sezon Los Angeles Clippers performansına göre belirgin bir gelişim gösteriyordu. Westbrook, 75 maçın 36'sında ilk beş başladı ve 2021-22 Lakers sezonundan beri ilk kez bu kadar çok maçta starter olarak görev yaptı.37 yaşındaki oyuncu, Denver'ın son şampiyon Oklahoma City Thunder'a elendiği yedi maçlık Batı Konferansı yarı final serisinde de önemli rol oynamıştı. Ancak verimlilik açısından zorlandı; seriyi %34,8 saha isabeti ve %21,9 üçlük yüzdesi (32 denemede 7 isabet) ile tamamladı.Westbrook, Denver taraftarlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi:Sacramento Kings formasıyla çıktığı bu karşılaşmada Westbrook, 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. 17'de 10 saha isabeti, 6'da 3 üçlük ve serbest atışta 3'te 3 isabetle oynadı.