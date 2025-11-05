05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Westbrook: "Nuggets beni istemedi, opsiyonumu kullanmamamı söylediler"

Sacramento Kings veteranı Russell Westbrook, Denver Nuggets'tan ayrılığının sanılandan daha karmaşık olduğunu açıkladı.

calendar 05 Kasım 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Westbrook: 'Nuggets beni istemedi, opsiyonumu kullanmamamı söylediler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sacramento Kings veteranı Russell Westbrook, Denver Nuggets'tan ayrılığının sanılandan daha karmaşık olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Denver'da verimli bir performans sergileyen dokuz kez All-Star seçilmiş oyuncu, 2024-25 sezonu için 3,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kalabilirdi. Ancak opsiyonu devre dışı bırakıp serbest oyuncu oldu ve ardından Sacramento Kings ile 1 yıllık 3,6 milyon dolarlık benzer bir kontrata imza attı.

Kings'in eski takımı Denver'a 130-124 yenildiği maçın ardından konuşan Westbrook, bu kararı aslında kendisinin değil, Nuggets yönetiminin yönlendirmesiyle aldığını belirtti:


"Gerçek şu ki, beni geri istemediler. Bu bana bağlı değildi. Bana opsiyonumu kullanmamam gerektiğini söylediler. Sabırlı olmak gerekir. Onlar istemedi, sorun değil. Başka biri ister."

The Denver Post'tan Bennett Durando'nun haberine göre Westbrook, geçen sezon Denver formasıyla 13,3 sayı ve 6,1 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu rakamlar, bir önceki sezon Los Angeles Clippers performansına göre belirgin bir gelişim gösteriyordu. Westbrook, 75 maçın 36'sında ilk beş başladı ve 2021-22 Lakers sezonundan beri ilk kez bu kadar çok maçta starter olarak görev yaptı.

37 yaşındaki oyuncu, Denver'ın son şampiyon Oklahoma City Thunder'a elendiği yedi maçlık Batı Konferansı yarı final serisinde de önemli rol oynamıştı. Ancak verimlilik açısından zorlandı; seriyi %34,8 saha isabeti ve %21,9 üçlük yüzdesi (32 denemede 7 isabet) ile tamamladı.

Westbrook, Denver taraftarlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi:

"Taraftarlar harikaydı. Her zaman bana enerji verdiler. Ben de onlara aynı şekilde karşılık verdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. İlk çeyrekteki videolu karşılama için minnettarım."

Sacramento Kings formasıyla çıktığı bu karşılaşmada Westbrook, 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. 17'de 10 saha isabeti, 6'da 3 üçlük ve serbest atışta 3'te 3 isabetle oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.