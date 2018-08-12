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Volkan Demirel: ''Belki VAR olmasaydı...''

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Volkan Demirel: ''Belki VAR olmasaydı...''
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12 Ağustos 2018 00:42
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan, Bursasapor galibiyeti, VAR sistemi, Benfica rövanşı, Barış Alıcı ve taraftarlar hakkında konuştu.

İşte Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları;

''İYİ DEĞİLDİK AMA KAZANDIK''

Uzun süre sonra ilk defa lige galibiyetle başladık. Güzel oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Belki çok iyi değildik ama kazanmak iyi oldu. İlerleyen haftalarda performansımız artacaktır ve taraftarımızı mutlu edeceğiz.

''ÇEVRİLMEYECEK SKOR DEĞİL''

Portekiz'de gol yedik, 1-0 mağlup olduk. Çok tehlikeli bir skor ama çevrilmeyecek değil. İlk maçta çok iyi analiz ettik. İlk yarıda çok iyi oynamıştık. Buradaki maç farklı olacaktır. Taraftarımızla birlikte umarım turu geçen taraf biz olacağız.

''BELKİ VAR OLMASA 1 PUAN ALACAKTIK''

VAR için bekleyiş biz futbolcular için iyi değil ama doğru kararın çıkması önemli. Bugün penaltı kararı verildi ama sonra bakıldığında ofsayt olduğu görüldü. Belki VAR olmasa iki takım 1 puan alacaktı. Son dakikadaki pozisyon futbol içinde oluyor. Stres, böyle hatalara sebep olabiliyor.

''GERÇEK TARAFTAR BU''

Gerçek Fenerbahçe taraftarı budur. Ben 16 senedir burdayım. Onlar böyle olduğunda biz daha güçlüyüz. Onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

''BARIŞ ÇOK İYİ KARAKTERE SAHİP''

Barış, gerçekten uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek bir oyuncu. Oyundan çıkarken alkışı fazlasıyla hak etti. Çok iyi bir karaktere sahip.

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