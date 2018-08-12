Andre Ayew: ''Henüz %100 değilim...''

'nin yeni transferi2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı %100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.