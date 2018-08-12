Andre Ayew: ''Henüz %100 değilim...''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
''%100 DEĞİLİM, İKİ ANTRENMAN YAPTIM''
Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı %100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.
''SLIMANI ÇOK ÜST DÜZEY FORVET''
Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.
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''%100 DEĞİLİM, İKİ ANTRENMAN YAPTIM''
Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı %100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.
''SLIMANI ÇOK ÜST DÜZEY FORVET''
Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın