  •  
    Dilmen: "Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi..."
  •  
    Olay yaratan dört VAR kararı için flaş yorum!
  •  
    "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..."
  •  
    Fenerbahçe'den Lefter için özel organizasyon!..
  •  
    21'lik Barış Alıcı ayakta alkışlandı! İşte ilk maçı...

Andre Ayew: ''Henüz %100 değilim...''

Fenerbahçe ile ilk resmi maçına çıkan Andre Ayew, karşılaşmanın ardından tam performansında olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Andre Ayew: ''Henüz %100 değilim...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2018 00:52
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

''%100 DEĞİLİM, İKİ ANTRENMAN YAPTIM''

Tam performansında henüz olmadığını söyleyen Ganalı yıldız, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sakatlık yaşadım ve Benfica'ya karşı oynayamadım. Bu maç öncesi de sadece iki antrenman yapabildim. %100 değilim ama bu taraftara karşı %100'ü vermeniz gerekiyor. İlk maçı kazanmak çok önemli.'' sözlerini kullandı.

''SLIMANI ÇOK ÜST DÜZEY FORVET''

Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren Ayew, ''Slimani çok kaliteli bir oyuncu. Onu Portekiz ve Afrika'dan tanıyorum. Çok üst düzey bir forvet. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Golleriyle Fenerbahçe'ye yardımcı olacaktır.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için