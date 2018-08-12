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Roberto Soldado'dan sakatlık itirafı

Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, Bursaspor maçı sonrası konuştu. İşte Roberto Soldado'nun sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Roberto Soldado'dan sakatlık itirafı
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12 Ağustos 2018 00:44
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Soldado "Zor bir takıma karşı oynadık. Kazanmamız önemliydi. Golü yedik ama hızlı bir reaksiyon verdik. Taraftarımızın desteği harikaydı. Onların desteğiyle geri dönmeyi başardık. üzüldüğümüz tek nokta üçüncü golü bulamadık. Üçüncü golü erken bulsaydık, maçı daha rahat bitirebilirdik." dedi.

Elindeki kırığın son durumu hakkında bilgi vermesi sitenen Soldado, "Kırık elime bazen top geldi, bazen rakip oyuncular çarptı. Ancak ben elimi unuttum. Ayaklarım iyi olsun, gerisi sorun değil." diyerek sözlerini noktaladı.

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