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Samet Aybaba: ''Herkese VAR da bize yok mu?''

Bursasapor teknik direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe yenilgisinin ardından VAR sistemi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Samet Aybaba: ''Herkese VAR da bize yok mu?''
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12 Ağustos 2018 00:28
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Yenilgiye rağmen oyundan mutlu olduğunu belirten Samet Aybaba, ''Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Pozisyona girdiler, oyunun genelinden çok memnunum. Eksikliklerimiz var. İki senelik tramvayı atlatacak takım oluşturmaya çalışıyoruz. Lige damgasını vuracak bir takım olacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

VAR'ı eleştiren tecrübeli teknik direktör, ''VAR için enteresan şeyler çıkacaktır. Herkese var da bize yok mu? Sezona bu söz damga vuracak.'' sözlerini kullandı.

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