  •  
    Dilmen: "Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi..."
  •  
    Toroğlu: "Türk futbolu bir PKK dönemi geçirdi"
  •  
    Fenerbahçe'den Lefter için özel organizasyon!..
  •  
    Trabzonspor doğruladı! Masadaki ÇILGIN rakam
  •  
    Ve Ndiaye tepkilerinin ardından flaş açıklama!

Önce penaltı, sonra ofsayt!

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında hakem Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR ile izlenen pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Önce penaltı, sonra ofsayt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 23:11
Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.

Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.

BURSASPOR'DAN TEPKİ

Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için