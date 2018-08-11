Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.