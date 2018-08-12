Bursaspor'un Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta VAR kararları taraflı, tarafsız herkes tarafından ciddi şekilde konuşulurken, yeşil-beyazlı futbolculardan da açıklamalar geldi.Bursasporlu Aytaç Kara, "" dedi.Yeşil-beyazlı bir diğer futbolcu Furkan Soyalp "" diye konuştu.