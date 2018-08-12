Bursaspor'un Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta VAR kararları taraflı, tarafsız herkes tarafından ciddi şekilde konuşulurken, yeşil-beyazlı futbolculardan da açıklamalar geldi.
Bursasporlu Aytaç Kara, "Orta hakem Halil Umut Meler'i çok seviyorum ama iki tane pozisyon var ki bunları söylemem lazım. Birincisi golden önce bana yapılan faul var. Diz atıp topu önüne alıyor. Tekrar izledik. Resmen faul. İkincisi de son dakikada da Martin Skrtel penaltı yaptı." dedi.
Yeşil-beyazlı bir diğer futbolcu Furkan Soyalp "İki gol yedik, ikisi de taktiksel değildi. Biri penaltı, biri kaptırdığımız top. Bence golde faul vardı ama benim haddime değil" diye konuştu.
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Bursasporlu Aytaç Kara, "Orta hakem Halil Umut Meler'i çok seviyorum ama iki tane pozisyon var ki bunları söylemem lazım. Birincisi golden önce bana yapılan faul var. Diz atıp topu önüne alıyor. Tekrar izledik. Resmen faul. İkincisi de son dakikada da Martin Skrtel penaltı yaptı." dedi.
Yeşil-beyazlı bir diğer futbolcu Furkan Soyalp "İki gol yedik, ikisi de taktiksel değildi. Biri penaltı, biri kaptırdığımız top. Bence golde faul vardı ama benim haddime değil" diye konuştu.
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