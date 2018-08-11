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Ali Koç, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi!

Fenerbahçe taraftarı Ramazan Taşdemir, Fenerbahçe-Bursaspor maçını Ali Koç'un davetiyle statta izledi.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Ali Koç, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi!
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11 Ağustos 2018 22:34
Ağrı'da elektrik tellerindeki güvercini kurtarmak isterken elektriğe kapılarak ellerini kaybeden 16 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ramazan Taşdemir, müsabakayı statta izledi.

Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı tarafından İstanbul'a getirilen Ramazan Taşdemir, taraftarı olduğu sarı-lacivertli ekibin maçını 1907 Tribünü'nden takip etti.

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