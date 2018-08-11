Ali Koç, Ramazan'ın hayalini gerçekleştirdi!

Ağrı'da elektrik tellerindeki güvercini kurtarmak isterken elektriğe kapılarak ellerini kaybeden 16 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Ramazan Taşdemir, müsabakayı statta izledi.
Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı tarafından İstanbul'a getirilen Ramazan Taşdemir, taraftarı olduğu sarı-lacivertli ekibin maçını 1907 Tribünü'nden takip etti.
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Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı tarafından İstanbul'a getirilen Ramazan Taşdemir, taraftarı olduğu sarı-lacivertli ekibin maçını 1907 Tribünü'nden takip etti.
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