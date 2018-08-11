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Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket!
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11 Ağustos 2018 22:30
Süper Lig'de sezona adı verilen Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi.

Karşılaşma öncesi düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de yer aldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi. Ali Düşmez de aileye forma hediye etti.

Plaketi vermeden önce taraftara seslenen Ali Koç, "Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk maçımız Bursaspor karşılaşması ve Küçükandonyadis ailesinin 4 kuşağını konuk etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Lefter'imizin anısına bu sezonumuzu unutulmaz kılacağız. Onun Fenerbahçe sevgisi ve aidiyeti bize kılavuz olacak. Lefter sezonunda büyük başarılar kazanmayı umuyorum. Şansımız bol yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Lefter için koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Lefter Küçükandonyadis için koreografi düzenledi.

Maç öncesi Spor Toto Tribünü'nde Lefter'in görselinin bulunduğu büyük bir pankart açılırken altında da "Rahat uyu Lefter. Şampiyon Fener" yazısına yer verildi.

Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmada Lefter'in fotoğrafının yer aldığı tişört giydi.



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