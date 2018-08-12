Fenerbahçe Asbaşkanı: 'Transferi noktalamadık'

İşte Semih Özsoy'un değerlendirmeleri:

SEMİH ÖZSOY'UN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Bursaspor ile oynadıkları maç sonrası basının sorularını yanıtladı."İstekli bir Fenerbahçe var. Bu camiaya da yansıyor. Bizim istediğimiz Fenerbahçe yolunda istek, arzu görüyoruz.""Transferi noktalamadık. Yapılıyor. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi, kiralama zaman zaman avantajlı. Fakat, diğer kulüpler kadrolarını kurduktan sonra dışarıda kalan oyuncularını kiralıyorlar. Takibimiz devam ediyor. Her an olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Teknik kadronun raporuna göre çalışıyoruz."