Fenerbahçe - Bursaspor maçında 90+6'da VAR kararı!

'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanındakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.Volkan Demirel ile Martin Skrtel'in anlaşamadığı pozisyonda Bursasporlu futbolcular, topun Skrtel'in eline çarptığı itirazlarında bulundular.VAR hakemleriyle konuyu tartışan Halil Umut Meler, ardından pozisyonu kendisi izledi.Pozisyonun tekrarını izleyen Halil Umut Meler, ''Çarpışma'' diyerek topun Skrtel'in eline kasıtlı değmediğini belirtti ve korner kararı verdi.Kararın ardından Bursasporlu futbolcular, yoğun bir şekilde hakeme itirazda bulundular. Spor yorumcuları Ahmet Çakar, pozisyon için penaltı derken, Rıdvan Dilmen ise penaltı olmadığını söyledi.