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Fenerbahçe - Bursaspor maçında 90+6'da VAR kararı!

Fenerbahçe ile Bursaspor maçının 90+6. dakikasında Bursaspor penaltı beklerken VAR ile pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe - Bursaspor maçında 90+6'da VAR kararı!
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11 Ağustos 2018 23:51
Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 90+6. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Volkan Demirel ile Martin Skrtel'in anlaşamadığı pozisyonda Bursasporlu futbolcular, topun Skrtel'in eline çarptığı itirazlarında bulundular.

VAR hakemleriyle konuyu tartışan Halil Umut Meler, ardından pozisyonu kendisi izledi.

''ÇARPIŞMA'' DEDİ, KORNER VERDİ

Pozisyonun tekrarını izleyen Halil Umut Meler, ''Çarpışma'' diyerek topun Skrtel'in eline kasıtlı değmediğini belirtti ve korner kararı verdi.

Kararın ardından Bursasporlu futbolcular, yoğun bir şekilde hakeme itirazda bulundular. Spor yorumcuları Ahmet Çakar, pozisyon için penaltı derken, Rıdvan Dilmen ise penaltı olmadığını söyledi.





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