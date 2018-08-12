İşte Bursaspor'dan yapılan ve kaldırılan açıklama:

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrasında Ali Koç'a yönelik bir açıklama yaptı. Daha sonra ise bu açıklama kaldırıldı."Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda,