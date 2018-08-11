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Ahmet Çakar'dan VAR'a flaş tepki!

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Bursaspor maçının oynandığı esnada sosyal medyadan VAR'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar'dan VAR'a flaş tepki!
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11 Ağustos 2018 23:43
Fenerbahçe-Bursaspor'da VAR ile verilen kararlar sonrasında Ahmet Çakar'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, Türkiye'de VAR'ın sağlık uygulanamayacağını vurguladı.

"VAR SAĞLIK UYGULANAMAZ"

Ahmet Çakar paylaşımında; "Hadi bırakın bu işleri. Bu kadar az kamera, az açı ve uzak mesafe çekimleriyle VAR sağlıklı uygulanamaz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE VAR AMA BURSASPOR'A YOK"

Ahmet Çakar, maç sonunda ise, "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı. VAR hakemleri de aynı görüşte ki Umut Meler'e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a YOK." yorumunu yaptı. 





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