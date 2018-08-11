Ahmet Çakar'dan VAR'a flaş tepki!

VAR ile verilen kararlar sonrasındatepki geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, Türkiye'de VAR'ın sağlık uygulanamayacağını vurguladı.Ahmet Çakar paylaşımında; "Hadi bırakın bu işleri. Bu kadar az kamera, az açı ve uzak mesafe çekimleriyle VAR sağlıklı uygulanamaz" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE'YE VAR AMA BURSASPOR'A YOK"Ahmet Çakar, maç sonunda ise, "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı. VAR hakemleri de aynı görüşte ki Umut Meler'e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a YOK." yorumunu yaptı.