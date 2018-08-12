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Barış Alıcı: "10-15 dakika alışamadım..."

Fenerbahçe'nin genç isimlerinden Barış Alıcı, Bursaspor maçı sonrası konuştu. İşte Barış Alıcı'nın sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Barış Alıcı: '10-15 dakika alışamadım...'
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12 Ağustos 2018 00:51
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Barış Alıcı, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez oynadığını vurgulayan Barış Alıcı, "Süper Lig kariyerimdeki ilk maçım oldu. İlk 10-15 dakika alışamadım ama taraftarın desteğiyle aştım. Onların desteği benim için çok önemli. İlk dakikasından son dakikasına kadar taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Lige iyi başladık, sezon sonu da istediğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de elemeyi geçmek istiyoruz." dedi.

Sarı-lacivertlere mesaj gönderen Barış Alıcı, "Taraftarın bana çok büyük bir desteği var. Bu bana özgüven veriyor. Altınordu'da da geçen sezon full oynadım, taraftara alışığım ama büyük Fenerbahçe taraftarı çok farklı. Çok büyük destek veriyorlar." diye konuştu.

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