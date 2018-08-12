Giuliano: 'Kanımızı akıtacağız, her şeyimizi vereceğiz!'

"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

"SALI GÜNÜ KANIMIZI AKITACAĞIZ"

"VAR OLUMLU BİR SİSTEM"

Fenerbahçe-Bursaspor maçı sonrası sarı lacivertlilerin ilk golünü atan Giuliano, maçı yorumladı."Taraftarı tebrik ediyorum. Çok iyi desteklediler. Farklı bir atmosfer vardı. Bu sezon bizi destekleyeceklerini hissettirdiler.Maçın zor olacağını biliyorduk. Evimizde ilk resmi maç. 2 yıldır ilk maçı kazanamıyorduk. Bu kez kazandık. Önemli galibiyetti. Hala geliştirmemiz gerekenler var. Sezonun geri kalanı ve salı günkü Benfica maçı öncesi bu 3 puan önemliydi.""Çok istekliyim bu pozisyonda. Çok fazla özgürlüğüm var saha içerisinde. Hem ön liberolara yardım ediyor, hem de hücumdayım. Yavaş yavaş alışacağım. Hem şahsi olarak, hem de takım olarak iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.""Salı günü taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum. Bizi desteklesinler. Zor olacak ama dönmeyecek skor değil. Kanımızı akıtacağız, her şeyimizi vereceğiz sahada.""VAR önemli bir sistem. Oyunu çok durdurduğu zaman sıkıcı olabiliyor. VAR, şüpheli kararları bugün olduğu gibi düzeltmesi için olumlu bir sistem."