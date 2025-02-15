Vincenzo Montella'dan Kenan ve Hakan yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli yıldızlar Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.



La Gazzetta dello Sport'a konuşan Montella, Kenan Yıldız için " Kenan Yıldız bu sezon iyi bir süre aldı ve muazzam niteliklerini gösterdi. Olağanüstü bir yetenek, sadece 19 yaşında ve Juve için oynamak şu anda ona biraz ağır geliyor olabilir. Ondan tecrübeli bir oyuncunun istikrarına sahip olmasını bekleyemezsiniz. Rakibi kovalamak da dahil olmak üzere pek çok şeyi nasıl yapacağını biliyor ama başka pek çok konuda da kendini geliştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"BİRAZ DAHA 'BULAŞKAN' OLMALI"



Kenan'ın sahada biraz daha 'pis işler' yapması gerektiğini söyleyen Montella, " Gol ve asist açısından daha belirleyici olmalı. Son 16 metrede daha 'bulaşkan' olmalı. Ayrıca yeri geldiği zaman 'çirkef' goller atması gerekiyor. İzlemesi keyifli bir oyuncu ve milli takımdaki gibi kanat oyuncusu, ikinci forvet ya da ofansif orta saha olarak oynayabilir. Ben onun gelişiminden memnunum." sözlerini sarf etti.



"HAKAN'A OLAN SAYGIM AZALMADI"



Öte yandan Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için de konuşan Montella, " Hakan Çalhanoğlu, iniş ve çıkışlara neden olan birkaç sakatlık geçirdi. Henüz zirveye ulaşmadı ama onunla ya da onsuz Inter çok değişiyor. Hakan'a olan saygım bir santim bile azalmadı, o harika bir oyuncu ve her şeye sahip: taktiksel zeka, teknik özellikler, kişilik, vizyon, kazanma mentalitesi. O her zaman fark yaratır. Inter'deki bazı maçlarda top dolaşımının geçmişe göre biraz daha yavaş olduğunu fark ettim ve Hakan'ın açıklar, dikeyleşmeler ve hızdan oluşan oyunu biraz zarar görebiliyor." ifadelerini kullandı.