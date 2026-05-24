Victor Nelsson'dan Süper Lig'e ret!

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmeleri bir futbolcu özelinde tıkandı.
Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılılardan 2 futbolcu istediğini belirtip isim vermişti ancak deneyimli futbolcudan şok cevap geldi.
NELSSON'DAN SÜPER LİG'E RET
Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı istediklerini belirtmişti. Danimarkalı stoperin Süper Lig'de forma giymek istemediğini sarı-kırmızılı yönetime ilettiği Fanatik'teki haberde yer aldı.
YENİ TAKIM ARAYIŞLARI BAŞLADI
Galatasaray, Nelsson'dan aldığı cevap sonrası oyuncu için yeniden takım arayışlarına başladı.
KİRALANDIĞI HELLAS VERONA KÜME DÜŞTÜ
Sezon başında Okan Buruk'la sorun yaşayan Nelsson, satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralanmıştı.
Serie A ekibinin sezonu 19. sırada bitirmesi ve küme düşmesi kesinleşmişti.
