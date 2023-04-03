Uğurcan Çakır - Trabzonspor: Yolun sonu

"YOLLAR AYRILACAK" İDDİALARI

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı nefis düelloyu konuk ekip Kayserispor 4-3 kazandı.Alınan ağır yenilginin ardından Trabzonspor taraftarı kaleci Uğurcan Çakır'a sert eleştirilerde bulundu.Yenilen 4 golde de hareketsiz kalan Uğurcan Çakır hem statta hem sosyal medyada tepki gördü.25 yaşındaki tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır'ın Kayserispor maçındaki performansı ise bardağı taşıran olay oldu.Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Tepkilerin ardından Trabzonspor'un tecrübeli eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Geçen sezon Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır iddialara göre kararını önümüzdeki günlerde kararını yönetime sunacak.Ayrıca teknik direktör Orhan Ak'ın takımda da ciddi revizyonlar yapacağı bir diğer iddialar arasında yer alıyor.