UEFA Bölgesel Güvenlik Forumu, Slovenya'da gerçekleştirildi

UEFA tarafından düzenlenen Bölgesel Güvenlik Forumu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirildi.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Forum'a, Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ülke federasyonlarının temsilcileri, NFIP (Ulusal/Uluslararası Spor Polisliği) birimlerinden üst düzey yetkililer katıldı.UEFA Güvenlik ve Stadyum Emniyeti Direktörü Stephen Furnham, UEFA Piroteknik Uzmanı Dr. Tom Smith, UEFA İstihbarat ve Risk Analizi Uzmanı Stefan Lecca ve departmanın diğer yetkilileri de forumda yer aldı.Foruma Türkiye'den UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, NFIP Türkiye Başkanı Fatih Karadeniz, TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Gündüz Yücel ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut katıldı.Toplantılarda 2021-2025 yılları arasında oynanan tüm uluslararası karşılaşmaların olay istatistikleri detaylı grafikler eşliğinde sunuldu. Ev sahibi ve deplasman maçlarındaki olay oranları, karşılaştırmalı ülke verileri, son dönemde sahalarda görülmeye başlayan yeni suç tipleri ve eğilimler değerlendirildi.Piroteknik maddelerin (meşale, torpil, sis bombası, renkli duman, ses bombası vb) Avrupa genelinde kullanımındaki artış, bu malzemelerin oluşturduğu tehlikeler ile önleyici ve engelleyici tedbirler de forumun önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.Katılımcı ülkeler kendi spor karşılaşmalarında yaşanan güvenlik sorunları, bu sorunlarla mücadele yöntemleri, mevzuat uygulamaları ve sahadaki örnek tedbirleri sunumlarla paylaştı.Türkiye'de maç risk analizlerinde kullanılan kriterler ve yenilikçi uygulamalar diğer UEFA üyeleri ile paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye'de yürütülen kanuni düzenlemeler ve uygulamalar sayesinde piroteknik maddelerin kullanımında büyük oranda azalma sağlandığı forumda vurgulandı. Türkiye'nin piroteknik ile mücadelede başarısı örnek gösterildi.Toplantı kapanış konuşmaları ile tamamlandı.