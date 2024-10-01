UEFA, Avrupa Ligi hakemlerini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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UEFA, Avrupa Ligi hakemlerini açıkladı
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01 Ekim 2024 11:56
UEFA, Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Galatasaray'ın Rigas Skola ile deplasmanda oynayacağı maçı Slovakya'dan Filip Glova yönetecek.

Beşiktaş'ın evinde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçta İskoçya'dan John Beaton düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Twente ile karşılaşacağı mücadelede ise İngiltere'den Chris Kavanagh görev alacak.

TEMSİLCİLERİMİZ, BU HAKEMLERLE NE YAPTI?

RFS - Galatasaray

Filip Glova: Daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

John Beaton: Daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. Başakşehir, kendi evinde Braga'yı 2-1 mağlup etti.

Twente - Fenerbahçe

Chris Kavanagh: Daha önce Fenerbahçe'nin 2 olmak üzere Türk takımlarının 3 maçında görev aldı. Fenerbahçe, Kavanagh'ın yönettiği maçlarda AEK Larnaca'yı 2-0 yendi, Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Yeni Malatyaspor ise evinde Partizan'ı tek golle mağlup etti.

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