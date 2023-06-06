UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

İtalya temsilcisi Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımı, Çekya'nın başkenti Prag'da çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak finalde kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2023 14:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde çarşamba günü İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery