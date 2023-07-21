U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan rahat galibiyet

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Estonya'yı 3-0 yendi.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, 1. Grup'taki üçüncü maçında Estonya'yla karşılaştı.
Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 23 Temmuz Pazar günü Belçika'yla karşılaşacak.
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, 1. Grup'taki üçüncü maçında Estonya'yla karşılaştı.
Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 23 Temmuz Pazar günü Belçika'yla karşılaşacak.