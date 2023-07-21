U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan rahat galibiyet

Karadağ'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-17 Erkek Voleybol Takımı'ndan rahat galibiyet
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21 Temmuz 2023 21:18
17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Estonya'yı 3-0 yendi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, 1. Grup'taki üçüncü maçında Estonya'yla karşılaştı.

Rakibini 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 yenen Türkiye, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında 23 Temmuz Pazar günü Belçika'yla karşılaşacak.

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