TVF Spor Lisesi erkeklerde dünya şampiyonu oldu

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Spor Lisesi finalde 2-1 geriye düştüğü maçta Tayvan'a 3-2 üstünlük kurarak namağlup kupayı kazanan taraf oldu.



TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.



Kızlarda Türkiye'yi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ