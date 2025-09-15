15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Türkiye ve Ukrayna tenis federasyonları arasında iş birliği protokolü!

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Ukrayna Tenis Federasyonu (UTF), tenis sporunun sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol, 15 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Ukrayna'da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle tenis faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için TTF'nin, Davis Cup gibi uluslararası müsabakaların tarafsız sahalarda Türkiye'de oynanmasına destek vermesi öngörülüyor. Ayrıca, iki ülke antrenörleri arasında metodoloji, sporcu gelişim stratejileri ve teknik eğitimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak kapsamlı değişim programları hayata geçirilecek. İş birliği, yalnızca sportif alanlarla sınırlı kalmayarak kriz yönetimi, deneyim paylaşımı ve lojistik planlama gibi konularda da federasyonların birbirine destek olmasını hedefliyor. Bununla birlikte, sporcu, antrenör ve destek ekiplerinin psikolojik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi amacıyla özel programlar geliştirilecek; ortak atölyeler, danışmanlık hizmetleri ve destek ağlarıyla bu süreçler desteklenecek. Protokol, Ukraynalı genç ve yetenekli sporcuların Türkiye'deki yüksek standartlara sahip tesislerden faydalanmasına ve yüksek performanslı antrenman ortamlarına erişmesine imkân tanırken, uzun vadeli altyapı iş birlikleri için de bir zemin hazırlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, imza töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


"Türkiye Tenis Federasyonu olarak, tenis sporunun dayanışma ve dostluk değerleriyle büyümesine inanıyoruz. Ukrayna Tenis Federasyonu ile imzaladığımız bu protokol, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda sporcuların zor zamanlarda ayakta kalmasına katkı sağlayacak. Türkiye, her zaman olduğu gibi dost ülke Ukrayna'nın yanında olacak ve tenis aracılığıyla güçlü bir köprü kurmaya devam edecektir"

Ukrayna Tenis Federasyonu Başkan Vekili Evgeniy Zukin ise prokole ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Ukrayna Tenis Federasyonu olarak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak Müderresgil ile bu Mutabakat Zaptı'nı imzalamaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz, Türkiye'nin Davis Cup ve Billie Jean King Cup karşılaşmalarımızı tarafsız sahada misafir ederek ve hayati operasyonel destek sağlayarak bize cömertçe yardımcı olduğu dönemde zaten değerini kanıtlamıştı. Bu anlaşma, ortaklığımızı güçlendirme, gelişim fırsatlarını artırma ve federasyonlarımız arasında daha da yakın bağlar kurma yolunda atılan bir sonraki adımı ifade etmektedir"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
