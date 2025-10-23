Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını üstlenecek

23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını yapacak.

calendar 23 Ekim 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını yapacak.

Federasyonun açıklamasına göre Türkçe konuşan ülkelerdeki satranç temsilcileri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich'in de katıldığı toplantıda Türkiye'yi, Türkiye Satranç Federasyonunun başkanı Fethi Apaydın ve asbaşkanı Seçkin Serpil temsil etti. Toplantıya ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın satranç federasyonları katıldı.

Birliğin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik planların belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıdaki oylama sonucu Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığına getirildi.

Türkiye'nin 31 Aralık'a kadar sürdüreceği görevin, 2026'dan itibaren Kazakistan'a devredilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca birliğin sekreterlik ve çalışma gruplarının oluşturulması, finansal ve hukuki mekanizmaların belirlenmesi, tüzüğün hazırlanması, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik ortak etkinlik takviminin oluşturulması konuları da ele alındı.

