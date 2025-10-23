Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını üstlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını yapacak.



Federasyonun açıklamasına göre Türkçe konuşan ülkelerdeki satranç temsilcileri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.



Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich'in de katıldığı toplantıda Türkiye'yi, Türkiye Satranç Federasyonunun başkanı Fethi Apaydın ve asbaşkanı Seçkin Serpil temsil etti. Toplantıya ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın satranç federasyonları katıldı.



Birliğin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik planların belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıdaki oylama sonucu Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığına getirildi.



Türkiye'nin 31 Aralık'a kadar sürdüreceği görevin, 2026'dan itibaren Kazakistan'a devredilmesi kararlaştırıldı.



Ayrıca birliğin sekreterlik ve çalışma gruplarının oluşturulması, finansal ve hukuki mekanizmaların belirlenmesi, tüzüğün hazırlanması, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik ortak etkinlik takviminin oluşturulması konuları da ele alındı.



