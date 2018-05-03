Türkiye Basketbol 1. Ligi Play - Off heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final heyecanı 4 Mayıs Cuma günü başlayacakNormal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan ekipler play-off oynamaya hak kazandı.Play-off çeyrek finalinde iki galibiyete ulaşan dört takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde üç galibiyet alacak iki takım finalde karşılaşacak. Final serisinde ise üç galibiyete ulaşacak ekip, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TBL'de play-off çeyrek final maç programı şöyle:18.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediye)19.00 Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Afyonkarahisar Atatürk)18.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)18.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)14.00 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)