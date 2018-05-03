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Türkiye Basketbol 1. Ligi Play - Off heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımın belirleneceği play-off turu Cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Kaynak: AA
Türkiye Basketbol 1. Ligi Play - Off heyecanı başlıyor
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03 Mayıs 2018 10:54
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final heyecanı 4 Mayıs Cuma günü başlayacak

Normal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan ekipler play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off çeyrek finalinde iki galibiyete ulaşan dört takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde üç galibiyet alacak iki takım finalde karşılaşacak. Final serisinde ise üç galibiyete ulaşacak ekip, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TBL'de play-off çeyrek final maç programı şöyle:

- İlk maçlar

4 Mayıs Cuma:

18.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediye)

19.00 Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Afyonkarahisar Atatürk)

5 Mayıs Cumartesi:

18.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

- İkinci maçlar

7 Mayıs Pazartesi:

18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)

18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

8 Mayıs Salı:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)

19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)

 

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