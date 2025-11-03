Türk Telekom, Panionios'u ağırlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 6. haftasında salı günü Yunanistan temsilcisi Panionios'u ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Son üç maçından da galibiyetle ayrılan başkent ekibi B Grubunda dördüncü sırada yer alıyor.
İki ekip BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
