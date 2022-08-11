BARDHI, TRABZON'A GELDİ

İLK AÇIKLAMALARI

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM VARDI"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi'ye kavuştu. Bordo-mavililerin yeni transferi Trabzon ulaştı ve ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yaptı.İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı. Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.Bardhi transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Artık çok az işlem kaldı. Arkadaşlarım ve hocamla tanışmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un yeni transferi ayrıca, "Şampiyon bir takımın parçası olmak önemli. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi hayalim vardı, benim için de büyük bir motivasyon" açıklamasını yaptı.Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.