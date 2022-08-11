Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi'ye kavuştu. Bordo-mavililerin yeni transferi Trabzon ulaştı ve ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yaptı.
BARDHI, TRABZON'A GELDİ
İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı. Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.
İLK AÇIKLAMALARI
Bardhi transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Artık çok az işlem kaldı. Arkadaşlarım ve hocamla tanışmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM VARDI"
Trabzonspor'un yeni transferi ayrıca, "Şampiyon bir takımın parçası olmak önemli. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi hayalim vardı, benim için de büyük bir motivasyon" açıklamasını yaptı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.
BARDHI, TRABZON'A GELDİ
İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak Trabzon'a iniş yaptı. Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.
İLK AÇIKLAMALARI
Bardhi transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Artık çok az işlem kaldı. Arkadaşlarım ve hocamla tanışmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM VARDI"
Trabzonspor'un yeni transferi ayrıca, "Şampiyon bir takımın parçası olmak önemli. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi hayalim vardı, benim için de büyük bir motivasyon" açıklamasını yaptı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ