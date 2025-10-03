Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor , Kayserispor'u konuk etti.Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer 4-0'lık skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada, 53. dakikada56. dakikadave 90+5. dakikada penaltıdankaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 17'ye yükseltti. Kayserispor ise 5 puanda kaldı.Trabzonspor, milli aranın ardından Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, Samsunspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 galip geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezası sona eren Okay Yokuşlu ile tedavisi tamamlanan Mustafa Eskihellaç'a ilk 11'de görev verdi. Tekke, Kazeem Olaigbe'yi ilk kez yedek kulübesine çekerken Arif Boşluk da tekrar kenarda oturdu.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, kadroda yer almadı.Beşiktaş'tan transfer edilen Muçi, geçen hafta olduğu gibi Zecorner Kayserispor maçında da ilk 11'de kendine yer bulamadı.Kayserispor 6. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahasına doğru ortalanan topa Denswil kafayı vurdu. Uzak direğe doğru giden topu kaleci Onana uçarak uzaklaştırdı.12. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Onuachu'nun pasıyla orta yuvarlağın hen Okay, hızla mesafe katetti. Yaya kadar gelen hemen solundan rakip alana geçen Okay, sağ ayağının üst içiyle sağ köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal'in uzanarak yaptığı müdahaleye rağmen meşin yuvarlak filelere gitti.Mücadelenin 16. dakikasında Okay'ın kısa düşen pasında rakip ceza sahası yay önünde araya girip topu kazanan Furkan, sağdan ceza sahasına girip kale sahasına yerden ortaladı. Onugkha'nın sağ topuğuyla klas vuruşunda sol direk dibine doğru yuvarlanan topa Onana uzanıp dokundu, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.Karşılaşmanın 20. dakikasında merkezden gelişen atakta topla birlikte yaya doğru yaklaşan Folcarelli, sağ ayağının üstüyle kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Opoku, penaltı noktasının birkaç adım önüne doğru yerden ortaladı. Cardoso'nun sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşu Onana çıkardı. Sağ çapraza doğru seken topa bu kez Opoku sağ ayağının üstüyle yakın köşeye vurdu. Onana bu kez direk dibinden topu çıkardı.33. dakikada Folcarelli'nin pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Augusto, yayın solundan ceza sahasına girip sol ayağının üstüyle uzak köşeye plaseyi vurdu. Kaleci Bilal topu çıkarmayı başardı.Dakikalar 34'ü gösterirken soldan kullanılan kornerde ön direğe doğru ortalanan topa Onuachu iyi yükselip kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.53. dakikada Trabzonspor'un soldan kullandığı kornerde Oulai, ön direğe doğru kavisli ortaladı. O bölgeye hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.2. golün hemen ardından 56. dakikada Trabzonspor'da savunmada topla buluşan Savic, sağdan savunma arkasına sarkan Zubkov'a derinlemesine pasını gönderdi. Topu kontrol edip merkezden yay üzerinden ceza sahasına giren Zubkov, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol ayağının içiyle sağ köşeye yerden vurdu. Meşin yuvarlak direk dibinden ağlara gitti.Mücadelenin 68. dakikasında Trabzonspor'da Savic'in uzun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Mustafa, ceza sahasına girip arka direğe yerden ortaladı. Oulai ve Augusto topu boş ağlara göndermek için ayak uzatınca birbirlerine çarptılar. Savunma topu uzaklaştırdı.90+2. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan ceza sahasına giren Muçi, sağ ayağının dışıyla kale sahasına ortaladı. Sikan'ın kayarak sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruş üst direğe çarpıp yaya doğru açıldı. O bölgede topu kontrol eden Onuachu, sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Bilal topu kornere çelmeyi başardı.Trabzonspor'un 90+3. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Olaigbe, yayın sağından savunma arkasına sarkan Sikan'a derinlemesine pasını gönderdi. Sikan son çizgiye doğru inmek isterken kaleci Bilal'in sol ayağına müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Onuachu, sağ ayağının üstüyle sol köşeye sert vurdu. Meşin yuvarlak ile kaleci Bilal ayrı köşelere gitti.Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken birkaç misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.Karşılaşma öncesi kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Onuachu'ya ligin 4. haftasında Samsunspor'a attığı kafa golünün ağustos ayının en güzel golü seçilmesi nedeniyle plaket verdi.Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ve "Sumudumuz Gazze'ye" yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



5. dakikada sağ taraftan yapılan ortada yakın mesafeden Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, sağ tarafına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.



6. dakikada soldan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, bu kez sol tarafına yatarak topu uzaklaştırdı.



12. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Paul Onuachu'nun pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Okay Yokuşlu'nun yayın gerisinden yaptığı sert vuruşta top sol tarafına doğru yatan kaleci Bilal Beyazıt'ın hemen önünden sekerek filelerle buluştu: 1-0



16. dakikada sağ taraftan Carole'nin yerden pasında, yakın mesafade Onugkha'nın ayağının topuyla kaleye gönderdiği top önce Savic'e ardından da direğe çarparak uzaklaştı.



19. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



29. dakikada Cardoso'nun şutunda savunmadan dönen topu Opoku önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü.



33. dakikada Onuachu'nun pasında sol taraftan ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Bilal Beyazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Bilal tehlikeyi yatarak önledi.



34. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.



40. dakikada Benes'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Onana, sol tarafına doğru yatarak topu çelmeyi başardı.



43. dakikada Augusto'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazit, yatarak tehlikeyi önledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.



48. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Bilal Bayazit, güçlükle topu üsten kornere çeldi.



50. dakikada Batagov'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere göndererek bir tehlikeyi daha önledi.



52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası gerisinde bulan Oulai'nin şutunda, kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.



53. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Oulai'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Augusto, yakın mesafeden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0



56. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savic'in uzun pasında ceza alanı içinde Zubkov, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yolladı: 3-0



84. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Olaigbe'nin şutunda kaleci Bilal Bayazit, yatarak topu çeldi.



90. dakikada Ozan Tufan'ın pasında, ceza alanı içinde Sikan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit üsten kornere tokatladı.



90+4. dakikada Trabzonspor, kaleci Bilal Bayazit'in Sikan'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Bilal Bayazit'in ters köşesinden filelere yolladı: 4-0



Stat: Papara Park



Hakemler: Ali Şanslan, Suat Güz, Gökhan Barcın



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu (Dk. 73 Muçi), Folcarelli, Oulai (Dk. 85 Sikan), Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu



Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 58 Tuci), Dorukhan Toköz (Dk. 58 Nurettin Korkmaz), Opoku (Dk. 69 Mane), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)



Goller: Dk. 12 Okay Yokuşlu, Dk. 53 Augusto, Dk. 56 Zubkov, Dk.90+4 Onuachu (penaltıdan) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Dorukhan Toköz, Dk.90+4 Bilal Bayazit, Corole (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor)







