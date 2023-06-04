Trabzonspor, ligin son maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, 2022-23 sezonunu 38.haftada deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı ile tamamlayacak.



Dün akşam sahasında Coredon Alanyaspor'u 5-1 mağlup eden bordo mavililer, 6 Haziran Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de yapılan idmanda, Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.



Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.



Trabzonspor, yarın yapılacak antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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