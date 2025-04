Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor , sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Trabzonspor, Bodrum FK'yi uzatmalarda 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi.Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza ile 1-0 öne geçti. Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ve 20. dakikada Enis Bardhi'nin golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ın 22. dakikada golle 2-2'lik eşitliği buldu.Mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 98. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.Bodrum FK'de Fredy, 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da da Okay Yokuşlu ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavililerde Batista Mendy de 109. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bodrum FK, turnuvaya veda etti.Trabzonspor, yarı final turunda Beşiktaş - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, ligde Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.Teknik direktör Fatih Tekke, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Göztepe maçında yedek soyundurduğu Sikan'ı tercih ederken forvette geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Banza'ya da Enis Destan'ın yerine görev verdi.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı.Trabzonspor'un ligde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi.Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.Trabzonspor, karşılaşmaya adeta golle başladı. Bordo-mavililer, Simon Banza'nın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Bodrum FK, Trabzonspor deplasmanında arka arkaya goller bularak 2-1 öne geçti.Ege temsilcisinde Taulant Seferi, 15. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı.Bodrum'da Enis Bardhi ise 20. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Enis Bardhi, eski takımı Trabzonspor'a attığı golün ardından sevinç yaşamadı.Trabzonspor, Bodrum FK'nin ikinci golüne hemen cevap verdi. Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 22. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü attı. Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor forması altında ilk golünü attı.Trabzonspor ile Bodrum FK arasındaki maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da önemli pozisyonlar çıkmasına rağmen uzun süre gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla devam etti.Bodrum FK'de Fredy, 79. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Trabzonspor da Okay Yokuşlu'nun 89'da kırmızı kart görmesinin ardından 90 dakikayı 10 kişi tamamladı.Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi.Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 98'de attığı golle 3-2 öne geçti.Trabzonspor'da Batista 109. dakikada kırmızı kartla takımını sahada 9 kişi bıraktı.Bodrum FK, kalan dakikalarda üçüncü gol için rakip kaleye yüklendi ancak Trabzonspor, rakibine gol şansı vermedi ve maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.50. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, top yan direkten oyuna döndü.58. dakikada Okay Yokuşlu'nun uzak mesafeden şutunda kaleci Sousa, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.64. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında altıpas çizgisi üzerinde Visca'nın şutunda top üsten auta gitti.65. dakikada Cham'ın pasında yakın mesafeden Visca'nın şutunda top yan direğe çarparak uzaklaştı.66. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol üst köşesine gelen topu yatarak kornere çelmeyi başardı.Konuk takımda ilk sarı kartını 75. dakikada gören Fredy, 78. dakikada ikinci kart sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.85. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.89. dakikada bu kez Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı.Uzatmaların ilk yarısı Trabzonspor'un 3-2'lük üstünlüğü ile geçildi.109. dakikada Trabzonspor'da Mendy, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.112. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu yakın mesafeden Ajeti kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.114. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ajeti'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükselen ikinci takım oldu.Papara ParkZorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 105 Savic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 95 Folcarelli), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 106 Draguş), Sikan (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 71 Cihan Çanak), BanzaSousa, Celustka (Dk. 77 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 34 Ege Bilsel), Musa Muhammed (Dk. 101 Brazao), Seferi (Dk. 101 Puscas), Fredy, Bardhi, Okita (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+4 Dimitrov)Dk. 3 Banza, Dk. 22 Mustafa Eskihellaç, Dk. 98 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 15 Seferi, Dk. 20 Bardhi (Sipay Bodrum FK)Dk. 78 Fredy (Sipay Bodrum FK) Dk. 89 Okay Yokuşlu, Dk. 109 Mendy (Trabzonspor): Dk. 26 Cenk Şen, Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK) Dk. 110 Uğurcan Çakır, Dk. 116 Banza (Trabzonspor)