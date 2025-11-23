Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 35. randevuda

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 49 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.
- İstanbul'da 8 galibiyet
İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor deplasmanda 30 gol atarken 20 gol yedi.
- Tekke ile ilk maçta kazanmıştı
Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.