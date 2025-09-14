Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından hakem tepkisinde bulundu.
Trabzonspor, ilk devre sonrası hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaştı.
Bordo-mavililer, bu paylaşımına, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini yazdı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Trabzonspor, ilk devre sonrası hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaştı.
Bordo-mavililer, bu paylaşımına, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini yazdı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.