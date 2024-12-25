Trabzonspor'da Uğurcan fark yarattı!

Trabzonspor sahadaki sonuçlarla bekleneni veremese de kaptan Uğurcan Çakır ligin ilk yarısında kalesinde adeta devleşti.
Geride kalan 16 maçta karşılaşma başına 1.38 gol ortalamasıyla kalesini koruyan milli file bekçisi, takımının sıkıntılı döneminde en güvenilir ismi oldu.
Ligde bu sezon oynanan bütün maçlarda forma giyen Çakır ayrıca 4,25 ortalama ile bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.
Geride kalan 16 maçta karşılaşma başına 1.38 gol ortalamasıyla kalesini koruyan milli file bekçisi, takımının sıkıntılı döneminde en güvenilir ismi oldu.
Ligde bu sezon oynanan bütün maçlarda forma giyen Çakır ayrıca 4,25 ortalama ile bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.