Trabzonspor'da seri bitti!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor karşısında galip gelemedi.
Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.
Trabzonspor, bu yenilgiyle 32 puanda kalırken 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti.
Ligde son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor karşısında galip gelemedi.
Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.
Trabzonspor, bu yenilgiyle 32 puanda kalırken 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti.
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