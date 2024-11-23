Trabzonspor'da Muhammed Cham rüzgarı

Trabzonspor'da Muhammed Cham, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu. 9 maçın sadece 2'sinde ilk 11'de çıkan Cham, milli arayı iyi değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Muhammed Cham rüzgarı
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23 Kasım 2024 12:33
Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 4 ay süren transfer görüşmelerinin ardından kadrosuna kattığı Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu. 9 maçın sadece 2'sinde ilk 11'de çıkan Cham, milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştı.

Antrenmanlardaki performansı ve attığı şık gollerle dikkat çeken Cham'a, teknik ekipten de motivasyon desteği geliyor.

Son olarak antrenmanda attığı gollerin videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Cham'a taraftarlar da "Artık kendini gösterme vaktin" şeklinde mesajlar attı. 

 
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