Trabzonspor'da Batagov'un büyük talihsizliği

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Ukrayna Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Arseniy Batagov'un, bordo mavililerin son antrenmanında sakatlandığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, savunma hattında problem yaşanıyor.
Bordo mavili takımda, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında Stefan Savic sakatlanarak oyundan çıkmış ve 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bırakmıştı. Tecrübeli stoperin çekilen MR'ında sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti.
BATAGOV DA ANTRENMANDA SAKATLANDI
Tecrübeli savunma oyuncusunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken, bordo mavililere bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi.
Gelen haberlere göre Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
KARİYERİNDE BİR İLK
23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kariyerinde bir ilki yaşamış ve Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.
