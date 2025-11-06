06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Trabzonspor'da Batagov'un büyük talihsizliği

İlk kez Ukrayna Milli Takımı'na davet alan Arseniy Batagov'un Trabzonspor ile yaptığı son antrenmanda sakatlandığı iddia edildi.

calendar 06 Kasım 2025 16:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Batagov'un büyük talihsizliği
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Ukrayna Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Arseniy Batagov'un, bordo mavililerin son antrenmanında sakatlandığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, savunma hattında problem yaşanıyor.

Bordo mavili takımda, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında Stefan Savic sakatlanarak oyundan çıkmış ve 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bırakmıştı. Tecrübeli stoperin çekilen MR'ında sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti.


BATAGOV DA ANTRENMANDA SAKATLANDI

Tecrübeli savunma oyuncusunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken, bordo mavililere bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi.

Gelen haberlere göre Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

KARİYERİNDE BİR İLK

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kariyerinde bir ilki yaşamış ve Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
