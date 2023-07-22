Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor Yönetimi, diğer yandan da iç transferde en önemli hamlesini yapmak üzere...
Anastasios Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, artık son noktaya geldi.
YÖNETİM, MÜJDELİ HABERİ VERMEYE HAZIRLANIYOR
Uğurcan ve Abdülkadir'in ardından kaptanlık pazubandını takan diğer isim konumundaki Bakasetas'ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027'ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakın zamanda müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor.
1 MİLYON 750 BİN EURO...
Yeni sözleşmeyle birlikte Bakasetas'ın 1 milyon 250 bin Euro'luk ücretine de zam yapılacak ve maaşı 1 milyon 750 bin Euro'ya çekilecek. Ayrıca mukavelede performansa dayalı bazı bonusların olması ihtimali de var.
28 GOL, 21 ASİST
Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen ve 2.5 sezonluk periyotta taraftarın gönlünde taht kuran Bakasetas, çıktığı 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.
Anastasios Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, artık son noktaya geldi.
YÖNETİM, MÜJDELİ HABERİ VERMEYE HAZIRLANIYOR
Uğurcan ve Abdülkadir'in ardından kaptanlık pazubandını takan diğer isim konumundaki Bakasetas'ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027'ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakın zamanda müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor.
1 MİLYON 750 BİN EURO...
Yeni sözleşmeyle birlikte Bakasetas'ın 1 milyon 250 bin Euro'luk ücretine de zam yapılacak ve maaşı 1 milyon 750 bin Euro'ya çekilecek. Ayrıca mukavelede performansa dayalı bazı bonusların olması ihtimali de var.
28 GOL, 21 ASİST
Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen ve 2.5 sezonluk periyotta taraftarın gönlünde taht kuran Bakasetas, çıktığı 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.