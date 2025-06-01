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Trabzonspor'a yeni transferlerin katkısı; en skorer Banza

Trabzonspor, sezonu 16 yeni transferle tamamlarken, en büyük katkıyı 19 gollü Simon Banza verdi.

calendar 01 Haziran 2025 16:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'a yeni transferlerin katkısı; en skorer Banza
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Süper Lig'i 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, 2024-25 sezonunda kadrosuna kattığı 16 yeni transferden en fazla katkıyı golcü oyuncu Simon Banza'dan aldı. Demokratik Kongolu oyuncu, 31 maçta 19 gol ve 5 asist üreterek takımın en skorer ismi oldu. Bordo mavililerde, Muhammed Cham ve Pedro Malheiro da öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor, yaz transfer döneminde 13, devre arası transfer döneminde ise 3 oyuncuyu kadrosuna dahil ederek toplamda 33 milyon Euro harcadı. Yeni transferlerden Muhammed Cham, orta sahada 5 gol ve 10 asistle takıma önemli katkı sağlarken; Pedro Malheiro 6 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Devre arası transferlerinden Oleksandr Zubkov ise 15 maçta 6 gol ve 4 asist üreterek hızlı bir uyum süreci geçirdi. Danylo Sikan 3 gol, Anthony Nwakaeme ise 1 gol ve 4 asistle skor katkısı verdi.



Trabzonspor'un transfer sezonlarında kadrosuna kattığı isimlerin performansları şöyle:

Simon Banza (29): Braga'dan kiralık olarak 2 milyon Euro karşılığında transfer edildi. 31 maçta 2300 dakika süre alarak 19 gol ve 5 asist üretti. Demokratik Kongolu oyuncu sezonu 5 sarı kartla tamamladı.

Muhammed Cham (25): Clermont Foot'tan 4 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer edildi. 31 maçta 2400 dakika süre aldı; 5 gol ve 10 asist yaptı. Sezonu 4 sarı kartla tamamladı.

Pedro Malheiro (24): Boavista'dan 2 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer edildi. 33 maçta 2700 dakika süre aldı; 6 gol ve 5 asist üretti. Sezonu 9 sarı kartla tamamladı.

Ozan Tufan (28): Hull City'den 2 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edildi. 28 maçta 1800 dakika süre aldı; 3 gol ve 4 asist yaptı. Sezonu 3 sarı kartla tamamladı.

Serdar Saatçı (22): Braga'dan 2.5 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer edildi. 11 maçta 571 dakika süre aldı; gol veya asist katkısı yapamadı. Sezonu 5 sarı kartla tamamladı.

Cihan Çanak (20): Standard Liege'den 2 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer edildi. 23 maçta 825 dakika süre aldı; 1 asist yaptı. Sezonu 2 sarı kartla tamamladı.

Arseniy Batagov (23): Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından 1.83 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer edildi. 18 maçta 1620 dakika süre aldı; 1 gol ve 1 asist üretti. Sezonu 1 sarı kartla tamamladı.

Denis Draguş (25): Standard Liege'den 1.7 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edildi. 18 maçta 914 dakika süre aldı; 2 gol ve 1 asist yaptı. Sezonu 1 sarı kartla tamamladı.

Okay Yokuşlu (31): West Bromwich Albion'dan 1.65 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edildi. 23 maçta 1654 dakika süre aldı; 1 gol ve 2 asist yaptı. Sezonu 6 sarı kartla tamamladı.

John Lundstram (31): Rangers'tan bedelsiz olarak 2 yıllığına transfer edildi. 32 maçta 2215 dakika süre aldı; 3 gol ve 1 asist üretti. Sezonu 4 sarı kartla tamamladı.

Borna Barisic (32): Rangers'tan bedelsiz olarak 2 yıllığına transfer edildi. 9 maçta 129 dakika süre aldı. Devre arası transfer döneminde İspanya'nın Leganes takımına kiralık gönderildi ve sezon sonunda Trabzonspor'a döndü.

Stefan Savic (34): Bedelsiz olarak 3 yıllığına transfer edildi. 13 maçta 841 dakika süre aldı; sakatlıklar nedeniyle takıma çok fazla katkı sağlayamadı. Sezonu 3 sarı kartla tamamladı.

Anthony Nwakaeme (36): Bedelsiz olarak 2 yıllığına transfer edildi. 20 maçta 1340 dakika süre aldı; 1 gol ve 4 asist yaptı. Sezonu 4 sarı kartla tamamladı.

DEVRE ARASI TRANSFERLER

Bordo-mavili ekibin, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 oyuncunun performansları ise şöyle:

Oleksandr Zubkov (28): Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edildi. 15 maçta 941 dakika süre aldı; 6 gol ve 4 asist yaptı. Sezonu 3 sarı kartla tamamladı.

Danylo Sikan (24): Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edildi. 14 maçta 777 dakika süre aldı; 3 gol ve 1 asist yaptı. Sezonu 1 sarı kartla tamamladı.

Tim Jabol-Folcarelli (25): Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'dan 1 milyon Euro karşılığında 4.5 yıllığına transfer edildi. 7 maçta 351 dakika süre aldı. Sakatlığı nedeniyle takıma çok fazla katkı sağlayamadı.

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