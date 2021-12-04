Trabzonspor 1995-96'daki rekorunu kırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, yenilmezlik rekoru kırarak liderliğini sürdürdü.



Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 26. dakikada Nwakaeme, 54. dakikada Hamsik, kaydetti.



Bordo-mavililer, 15. hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.



- Rekor maçı



Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.



Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.



Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Trabzonspor, 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde etti.



- Son 8 maçını kazandı



Trabzonspor, son 8 maçından galibiyetle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, 8 maçta 24 puan elde ederek şampiyonluk yolunda önemli yol aldı.



- Kolbastı oynayarak kutladılar



Trabzonsporlu oyuncular maç sonunda kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.



Orta alanda toplanan oyuncular, taraftarları önünde kolbastı oynayarak büyük sevinç yaşadı.



- Avcı'ya sevgi gösterileri



Taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.



Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.





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