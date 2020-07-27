Tottenham, Tanganga'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Premier Lig ekibi Tottenham genç oyuncusu Tanganga ile sözleşmeyi yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
Tottenham, Tanganga'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2020 16:53
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Tottenham'ın altyapısından yetişen Tanganga, takımının bu sezon 13 maçta formasını giydi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için