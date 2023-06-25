Torreira'nın menajeri açıkladı: 'Lazio'yla görüşeceğim'

Takıma sezon başında katılan ve ilk maçına çıktıktan sonra takımın değişilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'yı elde tutmak gittikçe zorlaşıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve yine Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Uruguaylı yıldızı ne kadar takımda tutmak istese de gelen 20 milyon euro'nun üstündeki transfer tekliflerini değerlendirmeye alabilecekleri söylendi.
"SATILIĞA ÇIKARMADILAR"
Lucas Torreira'nın inanılmaz bir sezon geçirdiğini söyleyen menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı." diyerek transfer etmek isteyen takımlara gözdağı verdi.
"GELECEK HAFTA RESMİ RANDEVUM VAR"
Lucas Torreira'nın satılık olmadığını ama resmi görüşmeye gideceğini söyleyen Bentancur, "Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve yine Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Uruguaylı yıldızı ne kadar takımda tutmak istese de gelen 20 milyon euro'nun üstündeki transfer tekliflerini değerlendirmeye alabilecekleri söylendi.
"SATILIĞA ÇIKARMADILAR"
Lucas Torreira'nın inanılmaz bir sezon geçirdiğini söyleyen menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı." diyerek transfer etmek isteyen takımlara gözdağı verdi.
"GELECEK HAFTA RESMİ RANDEVUM VAR"
Lucas Torreira'nın satılık olmadığını ama resmi görüşmeye gideceğini söyleyen Bentancur, "Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.