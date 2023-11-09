Thomas Tuchel: "Galatasaray'a karşı hak ettik"

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Thomas Tuchel: 'Galatasaray'a karşı hak ettik'
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09 Kasım 2023 02:01
Son güncelleme 09 Kasım 2023 02:27
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel, Galatasaray karşısında Dortmund maçındaki gibi etkili olamadıklarını ancak galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçı değerlendiren Tuchel "Biraz özensizdik ve hatalar yaptık. Dortmund maçında gösterdiğimiz bitiriciliği bugün gösteremedik. Başa baş bir maçtı, bugün gösterdiğimiz enerji ve kararlılıktan dolayı çok mutluyum. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve gruptan çıktığımız için mutluyuz." dedi.

Lucas Torreira'nın ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakkında konuşan Thomas Tuchel "Galatasaray'ın attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, o an gerçekten şanslıydık." ifadelerini kullandı. 

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