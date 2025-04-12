TFF'den Muhammed Damar atağı

Türkiye Futbol Federasyonu, Elversberg forması giyen 21 yaşındaki Muhammed Damar'ı A Milli Takım'a kazandırmak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Muhammed Damar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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TFF'den Muhammed Damar atağı
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12 Nisan 2025 17:23
Türkiye Futbol Federasyonu, Elversberg forması giyen Muhammed Damar için harekete geçti.

MONTELLA'DAN TELEFON

Federasyon, 21 yaşındaki futbolcuyu milli takıma kazandırmak istiyor. Sky'da yer alan habere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya'nın alt yaş kategorisinde oynayan Muhammed Damar'ın, şu anda Almanya için oynamaya devam etmek istediği yazıldı.

Ana mevkisi on numara olan Muhammed Damar, merkez orta saha ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bonservisi Hoffenheim'da olan ve bu sezon Elversberg'te kiralık olarak forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Muhammed Damar'ın bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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