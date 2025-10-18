18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
14:30
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
14:00
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
14:00
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
14:00
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
14:30
18 Ekim
QPR-Millwall
14:30
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
13:30
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
13:30
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
14:30
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Tedesco'dan hücumda Montella taktiği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na ileri uçta görev verecek.

calendar 18 Ekim 2025 09:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan hücumda Montella taktiği!
Süper Lig'de milli araya Samsunspor beraberliği ile giren ve Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör Domenico Tedesco, takımını yarışta tutmak için çalışıyor.

Uzun ara boyunca çift idman yaptırarak milli takıma gitmeyen oyuncuların fiziksel kondisyonunu üst seviyeye çıkarmaya uğraşan İtalyan teknik direktör, bir yandan da taktiksel açıdan detaylı bir şekilde düşünme ve analiz fırsatı buldu.

KEREM İLERİ UÇTA

Yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 10 gündür yeni bir plan ve sistem üzerinde çalışan 40 yaşındaki hoca, pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nu ileri uçta denemeyi planlıyor.

SOL KANATTA NENE GÖREV ALACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Ay-Yıldızlı ekipte yaptığı gibi Kerem'i forvette kullanarak farklı bir oyun anlayışına geçmek isteyen genç çalıştırıcı, En-Nesyri'den beklenen verimi bir türlü alamadı.

Tedesco'nun Faslı golcüyü kulübeye çekmesi beklenirken, Kerem'in boşalttığı sol kanatta ise Nene'ye görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bu arada ağrıları azalan ve topla çalışmalara başlayan Jhon Duran'ın ise Karagümrük maçında da kadroda yer almayacağı ve kademeli olarak takıma katılacağı kaydedildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
