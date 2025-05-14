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Tarık Biberovic krizi: 2 milyon dolar!

Tarık Biberovic krizinin perde arkasındaki neden belli oldu. Türk pasaportu olan ama FIBA nezdinde Türk statüsüne geçemeyen basketbolcuya doğduğu ülkeden vize çıkmadı. Boşnaklar'ın izin için 2 milyon doların üzerinde para talep ettiği öğrenildi.

calendar 14 Mayıs 2025 09:39
Fotoğraf: AA
Tarık Biberovic krizi: 2 milyon dolar!
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A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda Tarık Biberovic'in FIBA nezdinde henüz Türk statüsüne geçemediğini açıkladı.

Ataman, "Durumu negatif. İdari bir konu. EuroBasket'in başlamasına 2 ay kala sürecin tamamlanması gerekiyor. Haziranın 25'ine kadar süremiz var." açıklamasını yapmıştı.

2001 Zenica doğumlu Tarık, U16 seviyesinde Bosna Hersek forması giydikten sonra A milli tercihini Türkiye'den yana kullanmış, EuroBasket elemelerinde İtalya'ya karşı ilk kez Ay-Yıldızlı formayı 'devşirme' statüsünde giymişti. 2018'den beri Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki kısa forvetin milli formayı 'yerli' olarak giymesi için Bosna Hersek'in izni gerekiyor.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Boşnaklar'ın 2 milyon doların üzerinde para talep ettiği, TBF'nin krizi çözmeye çalıştığı belirtildi.

Oyun kurucu pozisyonundaki sıkıntı nedeniyle Milliler'in EuroBasket'teki devşirmesi Shane Larkin olacak

VARGAS İÇİN 1.5 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİK

FIBA kurallarına göre milli takımlarda sadece bir devşirmeye izin verildiğinden Tarık'ın yerli statüsünde oynaması için TBF çaba harcıyor. Yakın geçmişte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın devşirmesi Melissa Vargas için Küba'ya 1.5 milyon dolar ödenmişti.

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